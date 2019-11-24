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Сильный отлив лишил Таганрог Азовского моря

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Сильный отлив лишил Таганрог Азовского моря

Таганрог, 24 ноября. Жители Приморско-Ахтарского района Краснодарского края и Таганрога стали свидетелями обнажившегося побережья Азовского моря. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По словам очевидцев, Азовское море отошло от береговой линии не менее чем на 100 метров. По некоторым данным, причиной отлива мог стать сильный ветер.

В Новороссийске накануне синоптики зафиксировали ветер со скоростью до 38 метров в секунду. Пользователи соцсетей призвали местных жителей собрать мусор со дна Азовского мора.

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