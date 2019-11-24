В Крыму ответили на заявление главкома ВСУ о господстве России в Средиземном море

Крым обеспечит России «господство уже и в Средиземном море» — таково мнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, высказанное им во время заседания Военного комитета ЕС в Брюсселе. О том, насколько важен Крым для России, а Россия — для Крыма не только в военно-стратегическом, но и в моральном аспекте, Федеральное агентство новостей побеседовало с крымским политологом Владимиром Джараллой.

«Как человек военный он выразился как нельзя более точно — Крым действительно является мощным форпостом нашей страны, обеспечивающим ее безопасность. Можно даже сказать, что после того, как полуостров вернулся в состав России, она реализовала задачи, которые были у нее еще в XVIII веке при Екатерине Великой», — считает эксперт.

Другое дело, что смысл выступления украинского военного как раз состоит в том, чтобы говорить о необходимости подрыва интересов России и координации для выполнения этой задачи европейских военных структур, продолжил Джаралла. При этом, по его словам, Хомчак, как умный человек, должен понимать всю безрезультативность своих действий — Крым с Россией навсегда.

«Однако в своем выступлении он не нарочно выдал дальнейшую стратегию Запада, которую тот начнет проводить после реализации Минских соглашений. И заключается она в том, чтобы постоянно информационно давить на мировую общественность заявлениями об украинской принадлежности Крыма. Разумеется, это не принесет ожидаемых плодов, но к этому нужно быть готовым», — заявил собеседник ФАН.

Джаралла возмутился циничностью, с которой главнокомандующий ВСУ говорил о полуострове — просто как о стратегическом пункте, точке на карте. Вместе с тем, он сделал скидку на «профдеформирование» Хомчака.

«Для военных, которые всегда мыслят рационально, это вполне естественно, — считает политолог. — Таков уж у них взгляд на вещи — они всегда должны понимать, что их ждет, и подсчитывать все возможности и ресурсы».

Если же рассматривать политический аспект Крыма, то стоит хорошо помнить, что это само крымское население высказало желание воссоединиться с Россией, и никакие планы военных не смогли бы решить вопрос его принадлежности лучше, чем народный референдум 18 марта 2014 года.