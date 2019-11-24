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Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день могут нанести вред организму

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Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день могут нанести вред организму

Канберра, 24 ноября. Употребление не более шести чашек кофе в день не нанесет существенного вреда организму. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Эксперты провели исследование, участие в котором приняли 350 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Ученые намеревались выяснить, сколько чашек напитка можно выпить в день, чтобы сохранить здоровье.

«Употребление свыше шести чашек кофе в день увеличивает на 22% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказали они по итогам исследования.

Ученые объяснили, что кофе — тонизирующий напиток, способный повышать артериальное давление в организме. Такой эффект подвергает риску здоровье сердца и сосудов человека.

Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день могут нанести вред организму

Ранее гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала об опасности утренней чашки кофе, выпитой вместо полноценного завтрака. По ее словам, это может отрицательно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Как уточнила эксперт, для гипертоников употребление напитка чревато развитием инфаркта или инсульта.

Тем временем поклонники популярного ситкома «Друзья» провели необычное исследование, подсчитав, сколько знаменитая шестерка выпила кофе и съела блюд за все то время, что сериал выходил на экраны. Выяснилось, что за 10 лет Чендлер, Росс, Джо, Рейчел, Фиби и Моника, которые любили провести время в нью-йоркском кафе Central Perk, выпили 1154 чашки напитка.

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Источник: The American Journal of Clinical Nutrition
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