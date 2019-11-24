Россияне оценили нестандартные советы монахини о счастливой семейной жизни

Москва, 24 ноября. По Сети разошелся видеоролик, в котором монахиня дает нестандартные советы об отношениях между супругами. Прихожане задали женщине вопрос о семейной жизни, и та в развернутой форме дала им ответ. Видео-руководство по счастливому быту опубликовал один из пользователей YouTube.

Настоятельница начала свою речь с замечаний к женщинам, которые, по ее мнению, совершенно не умеют любить своих мужчин.

«Женщина должна давать, — прямо в начале монолога заявила послушница. — А у вас только одно: «Ой, меня обидели! Ой, я гордая. Ой, меня обидели — муж мне не купил». А мужиков-то любить не умеете».

Она подчеркнула, что представительницы прекрасного пола должны относиться к своим супругам с почитанием, и не набрасываться на них, что называется, с порога, со своими женскими расспросами, а сначала раздеть, разуть, накормить, напоить — всячески ублажить.

«А вы ж змеюки все: «Хде был?! А ну, денег дал! А не дал — получи, скотиняка!» — спародировала женское поведение настоятельница.

Именно из-за такого потребительского отношения, убеждена она, мужчины нередко уходят от своих вторых половинок.

Однако монахиня не ограничилась только критикой женщин. Мужчинам от нее тоже досталось.

«Мужчины сейчас слабые, слабые духом. Поэтому женщина и дана господом мужчине», — объяснила она.

Россияне оценили советы священнослужительницы в социальных сетях. «Наш ответ феминизму», «Матушка фигни не скажет!», «Вот это благословение!» — написали пользователи.

«Видимо, у монашки богатый опыт успешной семейной жизни», — предположил gvartanyan.

В то же время некоторые выразили сомнения в «компетенции эксперта» в данном вопросе, ведь сама матушка ушла от мирской жизни и мужчин в монастырь.