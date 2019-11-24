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Россияне оценили нестандартные советы монахини о счастливой семейной жизни

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Россияне оценили нестандартные советы монахини о счастливой семейной жизниМосква, 24 ноября. По Сети разошелся видеоролик, в котором монахиня дает нестандартные советы об отношениях между супругами. Прихожане задали женщине вопрос о семейной жизни, и та в развернутой форме дала им ответ. Видео-руководство по счастливому быту опубликовал один из пользователей YouTube.

Настоятельница начала свою речь с замечаний к женщинам, которые, по ее мнению, совершенно не умеют любить своих мужчин.

«Женщина должна давать, — прямо в начале монолога заявила послушница. — А у вас только одно: «Ой, меня обидели! Ой, я гордая. Ой, меня обидели — муж мне не купил». А мужиков-то любить не умеете».

Она подчеркнула, что представительницы прекрасного пола должны относиться к своим супругам с почитанием, и не набрасываться на них, что называется, с порога, со своими женскими расспросами, а сначала раздеть, разуть, накормить, напоить — всячески ублажить.

«А вы ж змеюки все: «Хде был?! А ну, денег дал! А не дал — получи, скотиняка!» — спародировала женское поведение настоятельница.

Именно из-за такого потребительского отношения, убеждена она, мужчины нередко уходят от своих вторых половинок.

Монахиня рассказала, что в счастливом браке «женщина должна давать»Однако монахиня не ограничилась только критикой женщин. Мужчинам от нее тоже досталось.

«Мужчины сейчас слабые, слабые духом. Поэтому женщина и дана господом мужчине», — объяснила она.

Россияне оценили советы священнослужительницы в социальных сетях. «Наш ответ феминизму», «Матушка фигни не скажет!», «Вот это благословение!» — написали пользователи.

«Видимо, у монашки богатый опыт успешной семейной жизни», — предположил gvartanyan.

В то же время некоторые выразили сомнения в «компетенции эксперта» в данном вопросе, ведь сама матушка ушла от мирской жизни и мужчин в монастырь.

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Источник: YouTube
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