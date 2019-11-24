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В «Аэрофлоте» рассказали о последних часах жизни умершего пилота рейса Москва-Анапа

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В «Аэрофлоте» рассказали о последних часах жизни умершего пилота рейса Москва-Анапа

Москва, 24 ноября. Умерший после экстренной посадки в Ростове-на-Дону пилот проходил медицинский осмотр перед полетом, заявила пресс-служба «Аэрофлота».

«Врачи не выявили у мужчины никаких медицинских противопоказаний для совершения полета», — уверяют в компании.

Представители авиаперевозчика добавили, что в 2018 и 2019 годах пилот успешно проходил и врачебно-летную экспертную комиссию. Эксперты признали его годным к летной работе. Он был допущен к полетам.

Как сообщалось ранее, сегодня второму пилоту самолета Airbus 320, летевшего  из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту «Платов», прибывшие на место врачи приложили все усилия, но жизнь пилота спасти не удалось. Он скончался. 

Как уточняет телеканал 360, во время полета мужчина жаловался на боли в области сердца. По предварительным данным, смерть наступила или из-за сердечного приступа, или из-за оторвавшегося тромба. В «Аэрофлоте» сообщили также, что самолет после дозаправки в «Платове» снова вылетел в Анапу и доставил пассажиров в пункт назначения. 

Один из находившихся на борту людей снял на видео, как после экстренной посадки к самолету доставили трапы, рядом с судном стоит реанимационный автомобиль, слышен звук сирены.

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