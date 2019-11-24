ФАН подготовило расследование о сотрудничестве российской либеральной прессы с ИГ

Кто из российских либеральных журналистов сотрудничает с сирийскими террористами? Кто платит информаторам из ИГ1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) и как создаются антироссийские фейки и вбросы? Ответы — в первой части масштабного расследования Федерального агентства новостей о Сирии.

Редакция ФАН в течение последних нескольких месяцев готовила большое расследование о ситуации в САР и иностранном вмешательстве во внутренние дела страны, о положении дел на восточном берегу Евфрата и контрабанде нефти поддерживаемыми США террористами. Публикация материала планировалась в начале нового года. Однако внезапная утечка информации и попытки некоторых фигурантов расследования «обелить» себя вынудили нас изменить дату «премьеры».

Первая часть расследования уже подготовлена к публикации. Начать мы решили с тех, кто сейчас так активно пытается защититься и отвести от себя подозрения.

Корреспондентам ФАН удалось пообщаться с бывшим информатором авторов антироссийских фейков из числа террористов ИГ. Пропагандист запрещенной группировки рассказал нам, как он познакомился с российскими либеральными журналистами, о чем они его спрашивали и в каком виде подавали информацию, полученную от сирийских боевиков.

Ознакомиться с первой частью расследования можно будет в понедельник, 25 ноября, в 1.00, на сайте ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.