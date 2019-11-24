Росатом представил экологичный город будущего на форуме «ПроеКТОриЯ»

Москва, 24 ноября. Госкорпорация Росатом построила в лабораторной зоне всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в блоке «Экология» макет города будущего, в центре которого находится атомная электростанция с реакторной установкой ВВЭР-2020 поколения 3+ с установленной мощностью 1200 мегаватт.

Как рассказал Федеральному агентству новостей эксперт проекта Радик Гафуров, такая электростанция может обеспечить энергией целый город. Благодаря технологии дополненной реальности через планшет можно наблюдать за жизнью в самом умном городе, построенном по бережливым технологиям.

«Это город, в котором энергия расходится полезно с минимальными потерями, экологично, — пояснил ФАН Гафуров. – По улицам курсирует электротранспорт без вредных выбросов и газов. Также на макете представлена ферма, продукты которой обрабатываются по технологии гамма-стерилизации».

Технология гамма-стерилизации разработана специалистами Росатома и заявлена как экологически чистая, поскольку никаких химикатов в процессе не применяется. Несмотря на страшное название, радиоактивных веществ в продукты не вводят.

Также на макете «города будущего» от Росатома представлена плавучая электростанция «академик Ломоносов», которая может обеспечить энергией город населением до 100 тысяч человек. По словам эксперта, подобное решение поможет с энергоснабжением труднодоступных регионов вроде морских портов, удаленных городов и плавучих станций по добыче нефти.

«Такой город может появиться на практике, и Росатом работает в этом направлении, — заверил Гафуров. — Организацией Объединенных Наций в 2015 году были приняты 17 целей, которых необходимо достигнуть для оздоровления населения и планеты, и деятельность нашей корпорации направлена на достижение всех этих целей. А макет города будущего демонстрирует, как эти задачи могут быть решены на практике».

Для команды школьников в рамках форума «ПроеКТОриЯ» Росатом предложил проект специальных эко-боксов — теплиц, где детям надо подобрать правильные параметры в зависимости от выращиваемых культур. По итогам работы над кейсом ребята должны запрограммировать технику для автономной работы или для возможности дистанционного управления.