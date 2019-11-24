Джабаров уличил США в намерении «приватизировать» богатые нефтью районы Сирии

Москва, 24 ноября. США, активно поддерживающие вооруженные бандформирования курдов, хотят приватизировать районы Сирии, богатые нефтегазовыми месторождениями. Такой вывод можно сделать из заявлений Вашингтона о «неспособности» Дамаска защитить свои ресурсы, считает сенатор Владимир Джабаров.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон решил оставить войска в Сирии для «защиты» нефтяных месторождений от террористов. Он добавил, что доходы США от сирийской нефти «относительно невелики», а вырученные средства идут на поддержку курдских боевиков, которые якобы борются с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ).

Как отметил Джабаров, если бы США действительно хотели бороться с терроризмом, они позволили бы сирийцам добывать нефть, а сами бы охраняли их от экстремистов. Примечательно, что «небольшие доходы», о которых объявил О'Брайен, составляют 90 миллионов долларов ежемесячно.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов и вовсе назвал США бандитами.

«Охраняя нефть, они грабят сирийский народ и в этом видят свою миссию», – цитирует эксперта «Слово и Дело».

Коалиция во главе с США незаконно появилась в Сирии в 2014 году. Известно, что Вашингтон активно поддерживает курдских боевиков, которые в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны. Военные США выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, США отправили в Сирию не менее 2,5 тысячи наемников из частной военной компании, ранее известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную США сирийскую нефть. Ее использование позволяет Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении американского контингента.

1 Организация запрещена на территории РФ.