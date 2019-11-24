Представители оборонных ведомств ФРГ и Украины обсудили «нормандскую встречу»

Киев, 24 ноября. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь Минобороны ФРГ по вопросам вооружения Бенедикт Циммер обсудили безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу в «нормандском формате» по Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

Встреча представителей двух стран состоялась в рамках Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе.

«Стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в «нормандском формате». В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время этой встречи»,— говорится в сообщении.

Также было уделено внимание возможному визиту немецкой делегации на Украину в начале 2020 года.

Напомним, 15 ноября Елисейский дворец сообщил, что встреча лидеров государств «нормандского формата» (России, Украины, ФРГ и Франции) пройдет 9 декабря в Париже. В правительстве Германии подтвердили участие в ней канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Визит на саммит российского лидера Владимира Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Он был создан для урегулирования ситуации в восточной части страны, где пять лет назад началась гражданская война. Не принявшие государственный переворот в киеве Донецкая и Луганская области заявили о создании республик ДНР и ЛНР. В ответ на это государственные власти развернули против них военную операцию. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.

Предыдущая встреча лидеров «нормандской четверки» прошла в Берлине в октябре 2016 года. Переговоры о новой встрече участников «четверки» начали вести уже давно, однако определить их точную дату удалось лишь в середине ноября.