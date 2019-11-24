США попытались замаскировать грабеж сирийской нефти, обвинив Дамаск в неумении ее защитить

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен обвинил Дамаск в неспособности защитить сирийские нефтегазовые месторождения от террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в РФ). Однако в России сочли это заявление неудачной попыткой Вашингтона замаскировать разграбление сирийской нефти под прикрытием военнослужащих США, ЧВК Blackwater и курдских боевиков.

Выступая на форуме по безопасности в канадском Галифаксе, советник Дональда Трампа заявил, что США останутся «защищать» сирийские нефтегазовые месторождения, находящиеся в Заевфратье на территориях, оккупированных курдскими боевиками.

«США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ, — сообщил О’Брайен. — В последний раз, когда у «режима» были эти месторождения, ИГ смогла примерно за 15 минут забрать их обратно».

Советник президента США добавил, что «сравнительно небольшие», по его словам, доходы от сирийской нефти идут не в американские карманы, а курдским бандформированиям, которых в Вашингтоне любят выставлять борцами с ИГ.

Но, как заметила в комментарии Федеральному агентству новостей политолог Каринэ Геворгян, слова советника Трампа расходятся с реальным положением дел, и об этом всем известно, а потому очередная попытка США замаскировать свое разграбление сирийских нефтегазовых месторождений выглядит нелепой.

«Это секрет Полишинеля. США просто не хотят отдавать отобранные у Сирии природные богатства назад», — уверена Геворгян.

Она напомнила об обнародованных российским Минобороны свидетельствах добычи и вывоза нефти с оккупированной в 2017 году курдскими боевиками сирийской территории на восточном берегу Евфрата. Разграбление сирийских ресурсов американцами происходит под прикрытием не только американских военнослужащих, коих в Сирии осталось свыше 700, но и нескольких тысяч наемников из ЧВК Blackwater. Как показало расследование ФАН, в начале ноября наемники были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами Америки.

Помимо этого, политолог призвала рассматривать любые заявления американцев по Сирии в контексте проходящей в США предвыборной борьбы.

«Не исключаю, что своим заявлением советник Трампа попытался отвлечь внимание американской общественности от того, что происходит внутри их страны. А там ситуация довольно острая», — добавила Каринэ Геворгян.

Напомним, ранее Трамп фактически признался, что американцы не покидают Сирию, куда их никто не звал, не потому, что хотят сделать свой вклад в борьбу с международным терроризмом, а потому, что любят нефть.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал кражу американцами сирийской нефти международным бандитизмом, который мешает урегулированию ситуации в этой стране. Она усугубляется еще и тем, что наемники из Blackwater прикрывают внедрение американцев в районы нефтегазовых месторождений Сирии. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах восточной Сирии.

Согласно подсчетам ФАН, которые основаны на данных министерства нефти и минеральных ресурсов САР, американцы добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день или на 1,1 миллиарда долларов в год. И если до апреля 2019 года им приходилось оставлять себе только 25% от этой суммы, то после переговоров с курдскими главарями из SDF в Айн-Иссе, доход США от незаконной продажи нефти резко увеличился. В ходе заключенных договоренностей, американцы стали платить только главарям курдских террористов в обмен на лояльность.

1 Организация запрещена на территории РФ.