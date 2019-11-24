Российские школьники на форуме «ПроеКТОриЯ» приступили к решению экономических задач

Москва, 24 ноября. Школьники со всех уголков России на всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» начали решать практические задачи для различных отраслей экономики страны.

Ученики во второй день работы форума приступили к решению кейсов в лабораторных зонах. В течение дня школьникам предстоит найти решение для практических задач, которые были поставлены крупнейшими российскими корпорациями и вузами по шести направлениям: «Экология», «Среда обитания», «Здоровье», «Безопасность», «Производственная революция», «Культурный код». На каждом из направлении для учеников подготовлено не менее десяти нестандартных задач.

Участники «ПроеКТОрии», работая в направлении «Среда обитания», решат задачу от РЖД — им предстоит смоделировать и изготовить на 3D-принтере прототип пересадочного транспортного узла Петербурга, придумать новые сервисы умного города, разработать мобильное приложение для управления энергосистемой, связанной с электромобилями.

Школьникам, работающим в лаборатории «Экология» нужно будет спроектировать автоматизированную замкнутую экосистему для выращивания растений в сложных климатических условиях, а также разработать способы определения пластика в мусоре.

Что касается лаборатории «Здоровье», то тут участникам, например, предстоит придумать новые максимально комфортные формы введения пациенту препарата от сахарного диабета.

Зона «Безопасность» предлагает школьникам решить задачу по созданию и работе систем воздушно-космической обороны, а также озвучить идеи по формированию круглосуточного мониторинга состояния здоровья работников опасных производств.

В лаборатории «Культурный код» школьникам предстоит создать тренажер для учителей и учащихся по ИТ-математике, а в «Производственной революции» — поработать над модернизацией газотурбинного двигателя с учетом его перевода на альтернативное топливо.

«Я веду кейс, который называется «Визуализация культурного кода России». Вместе с детьми мы создаем принт, в котором отражаются понятия культурного кода России и русского языка. Моя коллекция – пример того, как можно использовать культурные достижения России, например, архитектуру, в принтах и в одежде», — рассказала Полина Андреева.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проводится по распоряжению президента России с 2013 года.