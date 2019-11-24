В столичных парках отметили День матери. ФАН-ТВ

В столице отмечают День матери. Подготовка к нему началась еще накануне. Праздничные мастер-классы прошли практически во всех парках Москвы. В «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» дети собрали открытки для любимых мам. Несмотря на сложность работы в технике квиллинга, даже самые юные мастера погружаются в процесс. Кто-то приходит впервые, а другие каждый год делают поделки всей семьей.

«Мы уже второй год подряд сюда приходим накануне Дня матери на мастер-классы. В прошлом году делали куколку с Вовой, он мне ее дарил. В этом году делаем открытку все вместе. Сделаем, и это будет подарок», – рассказала Алена Буланова, которая пришла на мастер-класс вместе с мужем и сыном.

На открытках — кукла берегиня. Она — символ домашнего очага и уюта. Это своего рода образ мамы.

«Мама для нас – это самое главное в жизни. К сожалению, я сейчас не могу подойти к маме и обнять ее, мамы нету. Иногда даже вот крестница подходит ко мне, называет меня крестной мамой, это очень приятно. Мамы это самое главное в нашей жизни. Слово, которое [говоришь] со слезами на глазах, это все... Мама – это та, кто дала нам жизнь», – делится эмоциями другая участница, Наталья Артуганова.

А в музее Победы на Поклонной горе рассказали о матерях войны. Это не только те, кто ждал с фронта своих сыновей, но и те, кто обеспечивал надежный тыл. Без такой поддержки представить победу было бы невозможно.

Самый знаменитый плакат времён Великой Отечественной войны «Родина-мать зовёт» художника Ираклия Тоидзе. Согласно легенде, его жена вбежала в мастерскую со словами «Война!». Ее выражение лица настолько поразило мастера, что он тут же начал его писать.

Для юных посетителей музея программу сократили: рассказали о главных, переломных сражениях. Здесь и снятие блокады Ленинграда, и Сталинградская битва, и, главное, взятие Берлина. Сразу после диорамы – концерт для родителей. Среди зрителей семьи с несовершеннолетними детьми. В честь праздника специальную программу музея они смогли посетить бесплатно.