Адвокат Трампа пригрозил опубликовать компромат на семью Байдена



Вашингтон, 24 ноября. Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента Джо Байдена.

Юрист уточнил, что речь идет о документах «о монетизации семьей Байденов в течение четырех десятилетий своего положения». Адвокат предупредил, что если с ним вдруг что-то случится и «он исчезнет», то его доверенные лица немедленно опубликуют «эту грязь» на основании федерального закона о противодействии рэкету и коррупции. Пока эти документы надежно спрятаны в сейфе.

Ранее юрист заявлял, что часто слышит, будто Трамп может «принести его в жертву» в случае необходимости. Джулиани отверг возможность ухудшения отношения с президентом, но тут же заметил, что на этот случай у него имеется «страховка». Теперь оказалось, что адвокат имел в виду эти документы, уточняет телеканал 360.

«Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, (было сказано) с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях извлечения семьей Байденов финансовой выгоды из служебного положения», — написал Джулиани в Twitter.

16 ноября стало известно, что федеральная прокуратура США начала расследование в отношении Джулиани. Он подозревается в возможном получении личной выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались близкие к нему бизнесмены.

Байден, компромат на которого прячет Джулиани, является основным соперником Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2020 года.

9 ноября The Wall Street Journal сообщила, что партнеры Джулиани еще весной попросили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена (сын Джо Байдена). В обмен это на расследование коллеги Джулиани обещали предоставить Порошенко возможность совершить визит в Белый дом, в чем Порошенко в тот момент был очень заинтересован. WSJ утверждает, что Порошенко намеревался даже собирался дать интервью американским СМИ, в котором планировал объявить о начале расследования.