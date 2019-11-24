Возмущенный Лещенко раскритиковал Вовк за высказывание в адрес Ротару

Москва, 24 ноября. Певец Лев Лещенко призвал не политизировать возвращение своей коллеги Софии Ротару на российскую сцену, отметив, что «примешивать» деятелей культуры к политическим ситуациям «непристойно».

Народный артист РСФСР посоветовал гражданам не хайповать на теме с Ротару, а вспомнить, что Россия — демократическое государство.

«Если мы говорим о том, что у нас демократическая страна, значит, надо забыть про это вообще раз и навсегда. Вот и все», — заявил артист в разговоре с «Царьградом».

Кроме того, певец опроверг информацию о том, что Ротару якобы перечисляла деньги «ветеранам АТО». По его словам, это не так.

«Никуда она ничего не перечисляет, я это знаю дословно. И она певица, которая может выступать там, где она хочет и считает нужным выступать. И примешивать актеров к политическим всяким ситуациям просто непристойно», — возмутился Лещенко.

Ранее один из участников боевых действий в Донбассе Евгений «Джексон» Терехов в эфире украинского канала заявил, что одна из звезд российской эстрады отдает половину своих гонораров за выступления в пользу участников так называемой антитеррористической операции против Донецкой и Луганской народных республик, передает «Ридус». Заявление прозвучало в контексте обсуждения выступления граждан Украины на концерте 23 февраля по случаю Дня защитника Отечества в Москве, в котором приняли участие Таисия Повалий, Вера Брежнева и София Ротару.

В комментарии «Газете.ру» Лещенко так же отметил, что Ротару может выступать в любом месте, где ей захочется, и назвал ее «человеком мира».

«Она — человек мира. Где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать. И все эти разговоры о том, что это чей-то заказ, — это все глупости. Она великая певица. Это все [одна] шушера вокруг нее», — заявил исполнитель.

Высказывание ведущей Ангелины Вовк в адрес Ротару, которая ранее обвинила исполнительницу в отсутствии совести, Лещенко раскритиковал. Певец подчеркнул, что коллеги не должны говорить друг о друге такое. Он также отметил, что украинской певице не стоит обращать внимание на критику.

Скандал вокруг Ротару начался в середине ноября, когда стало известно, что певица приняла решение вернуться на новогодние заработки в Россию и, как минимум, выступить на фестивалях «Легенды ретро FM» и «Песня года». При том, что в 2018 году певица отказалась от концертов в РФ в канун Нового года по политическим мотивам.

Решение исполнительницы осудили российские политики, которые полагают, что артистам непозволительно безнаказанно критиковать Россию и продолжать использовать ее как источник заработка.

Также не одобрила возвращение артистки Ангелина Вовк, которая удивилась, как при плохом отношении к России Ротару собралась ехать в нее с концертами. Ведущая предположила, что сделать это певице позволяет отсутствие совести, и заявила, что не пойдет на ее концерт.