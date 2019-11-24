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Купание в ледяной купели печально закончилось для Волочковой

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Купание в ледяной купели печально закончилось для Волочковой

Москва, 24 ноября. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели. Танцовщица поделилась с поклонниками фотографией порезанного боком в своем Instagram-аккаунте.

Бывшая прима Большого театра показала ранее видеозапись, на котором топором рубит образовавшийся на поверхности воды в купели лед. Глыбы льда артистка вытащила, а маленькие льдинки решила оставить. В итоге один из осколков оставил на теле 43-летней знаменитости след — на боку звезды «красовалась» огромная кровавая ссадина.

«И все же я порезалась о льдины в своей купели», — подписала опубликованный в сторис снимок Волочкова.

На снимке, размещенном в Сети, танцовщица позирует в том же виде, в котором купалась. Скандальная звезда натянула на себя нижнее белье, а верхнюю часть тела прикрыла полотенцем. Тем не менее кадр получился довольно пикантным.

Купание в ледяной купели печально закончилось для Волочковой

Бывшая балерина регулярно публикует в своих социальных сетях фото и видео, на котором она окунается в купель, отметил телеканал «360». Такими кадрами поклонников звезды уже не удивить, однако рубка льда топором шокировала интернет-пользователей. Многие фолловеры, не удержавшись, решили оставить на странице звезды язвительные комментарии.

Ранее пользователи отметили постройневшую фигуру Волочковой. Звезда позже рассказала, как ей удалось сбросить лишний вес за короткое время. Как оказалось, все дело в экстремальной диете.

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