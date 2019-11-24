ЛНР итоги 17–23 ноября: прибыл гумконвой МЧС РФ, Киев открыл мост в Станице Луганской

Луганск, 24 ноября. Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил продлить срок перерегистрации автомобилей, в Луганск прибыл 92-й гумконвой МЧС РФ, власти Украины открыли восстановленный мост на КПП «Станица Луганская».

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Глава ЛНР провел рабочее совещание с представителями МВД

Руководитель республики поручил министерству подготовить документы для продления срока перерегистрации автомобилей. Украинские номерные знаки должны быть заменены на республиканские.

Предполагалось, что процесс завершится к концу года, однако в связи с большой нагрузкой на отделения МРЭО правительство решило продлить срок до 31 марта 2020.

Сергей Горенко занял пост генпрокурора ЛНР

Депутаты Народного совета ЛНР назначили Горенко на должность генерального прокурора республики. Он поблагодарил за оказанное ему доверие и принес присягу народу ЛНР.

МЧС России доставило гумпомощь жителям ЛНР

На этой неделе в Луганск прибыла 92-я автомобильная колонна МЧС России. В четверг семь автомобилей в составе гуманитарного конвоя доставили в ЛНР более 80 тонн груза, в составе которого — свыше 13 тысяч продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

Пасечник провел встречу с жителями Первомайска

Глава ЛНР побеседовал с жителями Первомайска, которые попросили помочь в закупке компьютерной техники для школы искусств, а также пересмотреть налоговую нагрузку для прифронтовых районов. Горожане призвали власти республики восстановить разрушенную инфраструктуру и отремонтировать дороги.

В ходе встречи прозвучали также вопросы личного характера. Пасечник намерен провести прием граждан во всех городах ЛНР.

«Проблемы, которые были затронуты, характерны для всех районов нашей республики. Это автодороги, это крыши, это жилье, это состояние наших водопроводных сетей и все, что с ними связано, это наше коммунальное хозяйство», – заявил Пасечник.

Киев не предупредил ЛНР об открытии моста на КПП «Станица Луганская»

Власти Украины открыли восстановленный мост на КПП «Станица Луганская». В Донбасс перед церемонией прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который анонсировал, что движение по переправе начнется через несколько дней. Спустя час после его отъезда коммунальщики убрали заграждения и пустили людей.

Как заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, Киев не предупреждал республику о своем намерении.