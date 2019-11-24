Сеть региональных штабов Навального оказалась наполовину уничтожена из-за жадности Волкова

В декабре 2016 года Алексей Навальный публично объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России. Предвыборная кампания блогера изначально представляла собой фарс — уже тогда у него имелась судимость за мошенничество, и в соответствии с российским законодательством Навальный не имел права даже зарегистрироваться кандидатом. Тем не менее, для раскрутки очередной аферы по всей стране открылись так называемые «штабы Навального». На сегодняшний день из 81 штаба работает лишь половина. Что же стало с остальными организациями, и как в целом была использована выстроенная сеть?

Авантюра федерального масштаба

Первый «штаб Навального» открылся в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге. Следом в сжатые сроки аналогичные отделения заработали в крупнейших российских городах. Всего открылся 81 штаб, и еще 11 были организованы либеральными оппозиционерами регионального уровня по собственной инициативе. Сразу следует отметить, что 11 так называемых «народных штабов» — это не более, чем группы в соцсетях, и указаны Навальным на карте исключительно для массовости.

Основной целью всех штабов стало распространение агитационных материалов, которые сами оппозиционеры уклончиво называли «информационными». Информация в этих агитках была весьма своеобразная. Под лозунгом «Выборы без Навального — фарс» россиян призывали бойкотировать выборы и выходить на протестные акции. При этом составители листовок скромно умалчивали, что на выборы Навальный не попал из-за наличия судимости за мошенничество.

Таким образом Навальный через свою машину пропаганды пытался сформировать у россиян ложное мнение, будто на выборы его не пустили по политическим мотивам, а вовсе не из-за судимости по весьма некрасивой статье. Вторая задача штабов заключалась в выбивании донатов у тех, кто поверил агиткам блогера. Деньги призывали сдавать буквально на все, в том числе и на распространение листовок с недостоверной информацией.

Дабы усилить эффект и привлечь больше донатов Навальный сам гастролировал по всей России, собирая материал для своих пропагандистских роликов. Показательна история в Иркутске, где блогер договорился о проведении акции с местным бизнесменом Дмитрием Толмачевым. Предприниматель «прославился» в городе тем, что для расширения своего мебельного рынка нелегально надстроил дополнительный этаж, без соблюдения каких-либо норм безопасности. Именно это здание Толмачев предоставил Навальному для выступления, а также обязал всех сотрудников посетить акцию блогера в качестве массовки.

Поматросил и бросил

И хотя Навальный позиционировал свою сеть как нечто долговременное, 25 штабов закрылись в марте 2018 года, сразу после президентских выборов. Причем «под нож» пошли филиалы в довольно крупных городах. Так, навальнисты самоустранились в карельской столице Петрозаводске, в Чите, сердце Забайкальского края, и других региональных центрах.

Основной причиной закрытия оказалось прекращение финансирования, ячейкам оказалось просто не на что снимать помещения и поддерживать свою работу. Вопреки хвастливым заявлениям Навального о всероссийской поддержке, пожертвований из регионов оказалось недостаточно даже для финансирования местных подразделений.

Выходит, что больше года десятки штабов содержались на деньги, поступавшие от головного подразделения. Возникает закономерный вопрос, откуда команда Навального получала финансирование, если донатов из регионов не хватало даже на оплату небольшого помещения? За ответом следует обращаться к «правой руке» Алексея Навального координатору региональных штабов Леониду Волкову.

Круговорот денег в карманах «антикоррупционеров»

Волков занимался не столько организационной деятельностью, сколько финансовой. Например, все денежные вопросы проходили совсем не через «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального, что было бы логично. Донаты, взносы и прочие доходы поступали на счета фонда «Пятое время года», руководил которым Волков. На этот же фонд была записана аренда помещений всех штабов, а координаторы и их помощники числились сотрудниками «Пятого времени года».

В начале 2018 года фонд Волкова был закрыт за многочисленные нарушения в судебном порядке по запросу Минюста. К этому моменту «на президентскую кампанию» через него успели собрать почти 97 миллионов рублей. Самое интересное, что от сторонних физических лиц, те самые донаты, поступило только 7% платежей. Основную сумму внесли четверо приближенных Навального «из личных средств». Так, экс-директор ФБК Роман Рубанов «пожертвовал» — 4 миллиона рублей, менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов — 15,5 миллиона, бухгалтер ФБК Анна Чехович — 17,3 миллиона. Рекордсменом стал сам Волков — 47,5 миллиона рублей.

Позже Волков попытался оправдаться тем, что он переводил на счета «Пятого времени года» те деньги, что поступали лично ему от «простых россиян» в виде донатов. Но и тут не все гладко, на счет в Сбербанке, куда якобы шли пожертвования, Волков получил 124 миллиона рублей, а отправил в фонд — 47,5 миллиона. Куда делись остальные деньги — борец с коррупцией рассказывать не стал.

Также выяснилось, что «простые россияне» совсем не просты. Одним из основных жертвователей стал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Через подставные фирмы миллиардер переводил Волкову десятки тысяч долларов в качестве зарплаты за работу, которая никогда не выполнялась.

Но и это не конец истории, под контролем Волкова находился и «Фонд правового обеспечения граждан», через который описанным выше образом было освоено еще 350 миллионов рублей. Суммы эти не окончательные, учитывая тот факт, что не имеющий стабильного дохода Волков сумел купить себе дом в Люксембурге, рыночная цена которого составляет 1 миллион долларов, а Навальный умудряется снимать квартиру за 200 тысяч рублей в месяц и по 7 раз в год вывозить всю семью за границу на отдых.

«Заморожены» до нового цикла

Но на финансирование сети штабов денег у них не нашлось. На сегодняшний день из 81 ячейки функционируют только 42, и те испытывают кадровый голод. В Екатеринбурге, Саратове и Челябинске нет координаторов, в санкт-петербургском подразделении за минувший год руководитель менялся дважды, а рядовых сотрудников пришлось везти из регионов.

Проблемы с сотрудниками вполне объяснимы — никто не хочет быть волонтером, пока руководители «пилят» многомиллионные бюджеты и тратят всё на собственные нужды. Навальному же и Волкову сами штабы не нужны, их главная задача — поддерживать интерес к своей пирамиде до тех пор, пока не настанет время очередных всероссийских гастролей «нищего» Навального по городам и весям России с протянутой рукой с целью скрыть миллионные транши от Ходорковского за 100-рублевыми донатами школьников.