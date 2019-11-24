Соколов и Ещенко незадолго до убийства приезжали на Урал

Екатеринбург, 24 ноября. Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов и аспирантка вуза Анастасия Ещенко, в убийстве которой он подозревается, за пару недель до трагедии приезжали в Екатеринбург, где приняли участие в историческом семинаре. Об этом свидетельствует программа международной встречи, посвященной Наполеону и Первой мировой войне.

Конференция проходила на Урале 24-25 октября. В первый день историк выступил с докладом «200-летний юбилей Аустерлицкого сражения», а Ещенко рассказывала о войне за независимость Испании.

Встреча ученых прошла в Уральском федеральном университете (УрФУ), передает URA.RU. Примечательно, что Соколов и Ещенко на семинаре держались на расстоянии друг от друга.

Напомним, 9 ноября историка задержали в Петербурге при попытке утопить в Мойке рюкзак, в котором оказались отрезанные женские руки и пистолет. В квартире бонапартиста, где он проживал вместе с Ещенко, полиция нашла пилу и другие останки девушки.

По предварительной версии следствия, историк застрелил возлюбленную еще 7 ноября, а спустя время решил избавиться от тела и улик. Он признался в преступлении и оформил явку с повинной.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело, его арестовали до 8 января следующего года. В настоящее время он находится в СИЗО «Кресты 1». СПбГУ уволил историка за совершение аморального поступка. 16 ноября в станице Старовеличковской на Кубани прошли похороны девушки.