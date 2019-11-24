Савченко призвала украинцев «засыпать» депутатов мешками с землей

Киев, 24 ноября. Бывший депутат украинской Рады Надежда Савченко возглавила в Киеве автопробег в знак протеста против открытия рынка земли без референдума.

Савченко опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись с места акции. На видео экс-чиновница через громкоговоритель призвала всех неравнодушных украинцев присоединиться к мероприятию и устраивать собственные флешмобы, чтобы донести свою позицию до власти.

«Автопробег против рынка земли без референдума начался», — написала Савченко.

Бывший депутат также предложила украинцам присылать «мешки с землей» к Верховной раде, чтобы «засыпать ею» парламентариев.

Напомним, 13 ноября украинские аграрии в знак протеста против снятия моратория на продажу земли устроили акцию и принесли к зданию парламента гроб с мертвой свиньей. Активисты решили провести символические «похороны» украинского сельского хозяйства.

Напомним, в середине ноября украинским парламентом в первом чтении был принят законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земли могут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат ее в наследство, однако они обязаны будут продать ее в течение 12 месяцев. Кроме того, будет запрещено покупать земли компаниям с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине уже 18 лет. Международный валютный фонд (МВФ) требует от Киева проведения земельной реформы, которую украинские власти затягивают уже несколько лет.