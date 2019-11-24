В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирии

Симферополь, 24 ноября. Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым с деловым визитом. Об этом рассказала директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

«Делегация из Сирии прибыла в Крым в рамках бизнес-миссии для общения с представителями крымского бизнеса и установления потенциальных контактов», — объяснила она.

Серова уточнила, что в рамках визита делегации пройдет круглый стол на тему развития торговых отношений между Сирийской Арабской Республикой и полуостровом.

Гости примут участие в международной конференции «The Most к Успеху: Экспортный потенциал Крыма». Ожидается, что на ней будут присутствовать также представители бизнеса Индии, Чехии, Ливана, Ирана, Иордании, Турции, Белоруссии и других стран.

Напомним, в начале года правительство Севастополя и администрация сирийской провинции подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут развивать совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

В начале ноября Крым посетила делегация из сирийской провинции Тартус во главе с губернатором Сафуаном Абу Саадом. Он провел переговоры с властями Севастополя и предпринимателями города. Глава Тартуса тогда подчеркнул, что жители региона высоко ценят вклад России в урегулирование ситуации в Сирии, где с 2011 года длится вооруженный конфликт.