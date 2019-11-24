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В Одессе устроили фото-паломничество на пляж, где сел на мель танкер

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В Одессе устроили фото-паломничество на пляж, где сел на мель танкерОдесса, 24 ноября. Люди начали массово приходить на одесский пляж «Дельфин», где накануне сел на мель танкер Delfi («Дельфи»), чтобы сделать фото.

Несмотря на холодную и ветреную погоду, на побережье можно наблюдать настоящее фото-паломничество. Люди приходят на пляж, чтобы сделать эффектные кадры на фоне утонувшего танкера. В соцсетях уже можно найти множество любительских и профессиональных снимков.

Одесский фотограф опубликовал в своем Instagram целую «историю любви» на фоне лежащего на боку судна. 

В Одессе устроили фото-паломничество на пляж, где сел на мель танкер

«В процессе поиска пары для этой серии мне трижды сказали, что я не в себе. Шторм. Лютый ветер. Надувной матрас. И, по ходу дела, нарисовался еще и перевернувшийся танкер», — написал он в соцсети.

Отмечается, что желающих сделать фото на фоне необычного пейзажа не останавливает даже сильный запах нефтепродуктов и усеянный мусором берег.

«Из танкера вытекает горючее. На пляже ощущается характерный запах. Кроме того, с борта упали металлические бочки», — сообщило ранее местное издание «Думская».

Танкер прибило штормом к побережью Одессы в ночь на 23 ноября. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавая сигналов SOS. В итоге танкер совершил навал бортом на волнорез, судно застряло на мели в километре от берега. Экипаж из трех человек пришлось эвакуировать в сложных условиях. Все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Есть предположения, что в районе пляжа танкер останется до весны, затем его вытянут на берег и разрежут на металлолом.

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Источник: Obozrevatel.com
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