Гузеева резко отреагировала на критику подписчиков

Москва, 24 ноября. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась в Instagram на критику со стороны своих фолловеров.

Артистка опубликовала в соцсети видео из гримерки, на котором буквально сорвалась на хейтеров. Запись она сделала после того, как интернет-пользователи утомили ее гневными сообщениями о рекламе.

Дело в том, что Гузеева отбелила себе зубы, но раскрывать название чудо-средства не стала. По ее словам, когда она «что-то рассекречивает» поклонникам, «начинается «опять реклама». По словам звезды, ее директ заполнен сообщениями, что ее рекомендации проплачены.

«Хочешь, как лучше, а вы меня все время обвиняете, хотя, что страшного. А я злюсь на многих подписчиков, которые меня, честно говоря, задолбали», — пояснила ведущая программы «Давай поженимся».

Правда, позже 60-летняя знаменитость добавила, что у нее есть и адекватные подписчики, которые понимают, что она плохого не посоветует.

Лариса Гузеева славится своим непростым характером. В телепередаче «Давай поженимся» она нередко ставит на место участников и своих коллег, периодически звезда может позволить себе грубо высказаться в адрес гостей.

Ранее СМИ назвали самых высокомерных звезд России. В список, кроме Гузеевой, попали ведущая Ксения Собчак, футболист Андрей Аршавин, звезда «Дома-2» Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров.