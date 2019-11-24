Превентивный арест тысячи радикалов позволил провести спокойные выборы в Гонконге

Гонконг, 24 ноября. Выборы в 18 районных советов Гонконга прошли с неожиданно высокой явкой и при полном отсутствии протестных акций, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На острове Hong Kong около станции метро Admiralty, где расположен деловой центр Гонконга, корреспондент ФАН снял на видео огромную очередь из избирателей, в которой люди стояли по 3-4 часа, чтобы проголосовать.

Люди в очереди говорили корреспонденту ФАН, что устали от беспорядков и насилия на улицах и пришли голосовать, чтобы выбрать кандидатов, не поддерживающих оппозицию. Всего должны быть избраны 452 из 479 депутатов. Горожанам предстоит выбрать их из 1090 кандидатов. Ранее 75 мест в районных советах занимали представители проправительственных партий, остальное занимала оппозиция.

Хотя выборы муниципальные, их результат может сказаться на уровне страны, поскольку муниципальные депутаты имеют квоту в 10% на выборах главы Гонконга. Таким образом, оппозиция может потерять поддержку в районных парламентах.

Накануне полиция провела превентивные аресты наиболее активных радикалов, блокировавших Политехнический университет Гонконга и еще несколько других учебных заведений. Примерно 50 задержанным было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, они были арестованы в рамках уголовной статьи, остальные подвергнуты административному аресту. По статье о массовых беспорядках в Гонконге дают серьезные сроки: в 2018 году участник беспорядков в районе Won Kohk Эдвард Лён был приговорен по этой статье к шести годам, а его соратник Ло Кхинь-Мань - к семи годам реального лишения свободы.

Полиция и власти Гонконга настроены решительно – в распространяемых по местным телеканалам полицейских релизах сообщается, что на улицы выведено 30 тысяч полицейских, которые имеют приказ жестко отвечать на любые провокации. Похоже, это предупреждение подействовало – за весь день 24 ноября корреспондент ФАН не встретил в Гонконге ни одного протестующего.