Сирия, 24 ноября. Силы США подозреваются в убийстве двух человек в городе ат-Таяна в Дейр-эз-Зоре. САА освободила город аль-Мушайрифа в южной части Идлиба. Курдские боевики подверглись ответным обстрелам ВС Турции в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город аль-Мушайрифа в Южном Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подверглись ответным обстрелам ВС Турции в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: задействовали ударные дроны в столкновениях с курдскими радикалами в северной части Ракки.

Международная коалиция: подозревается в убийстве двух гражданских лиц в городе ат-Таяна в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

После обстрела города Азаз курдскими радикалами турецкие вооруженные силы и их союзники возобновили атаки на позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в данном районе. Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что турецкая артиллерия открыла огонь по расположениям курдских радикалов недалеко от населенных пунктов Шаваригат аль-Арз и Калаат Шаваригат недалеко от Тель-Рифата. Напомним, несколько часов назад стало известно, что удары YPG по жилым кварталам Азаза привели к гибели двух мирных жителей.

Между тем в западной части провинции возобновились стычки между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (NoorNahas1), исламисты террористического альянса «Тахрир аш-Шам» вновь прибегли к провокационным обстрелам. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) на данном направлении оказали ВКС РФ, которые атаковали огневые позиции джихадистов недалеко от населенного пункта Мизназ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что неизвестные открыли стрельбу в городе ат-Таяна, который находится на восточном берегу реки Евфрат в зоне контроля курдских вооруженных бандформирований. По предварительным данным, ранения получили два местных жителя — Хасан аль-Хлейф Джарад и Салех аль-Али Музна. Некоторые из гражданских активистов подозревают в случившемся военных западной коалиции во главе с США, которые возобновили десантные операции в регионе. Также к произошедшему могут иметь отношение боевики «спящих ячеек» «Исламского государства»1, осуществляющие подпольную деятельность в занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах.

Провинция Даръа

Накануне поступали данные об убийстве двух сирийских солдат на участке шоссе Тафас — аль-Ядуда севернее административного центра провинции. Согласно уточненной информации военного источника в Twitter (QalaatAlMudiq), погибшие в прошлом являлись боевиками одной из антиправительственных группировок, однако пошли на мирное урегулирование своего правового статуса с властями САР во время освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) под названием «Базальт», проводившейся летом прошлого года. Предполагается, что налет совершили исламисты «спящей ячейки» одной из незаконных бандгрупп, которые выступали против примирения с правительством.

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба не прекращаются столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), в зонах контроля радикальных группировок возобновили боевые вылеты ВВС Сирии. Точечные авиаудары военных самолетов ВВС САР пришлись по окраинам населенного пункта Тель-Дам. Между тем сирийские вертолеты были замечены в районе города Маарет-Хурма и в окрестностях поселения аль-Фатыра, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy). По информации Telegram-канала (NovostiDamask), в результате вооруженного противостояния под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел населенный пункт аль-Мушайрифа.

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что на севере Ракки продолжаются ожесточенные бои между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и протурецкими формированиями. Отмечается, что для нанесения урона укрепрайонам курдских радикалов были задействованы ударные дроны ВВС Турции. Наиболее интенсивные столкновения разворачиваются в районе городов Айн-Исса и Сайда. Напомним, несколько часов назад поступали сведения о том, что курдские группировки захватили поселения Сидон и Маалак. Информации о потерях сторон все еще не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.