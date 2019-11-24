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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО

Югра, 24 ноября. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По имеющимся данным, при взлете машины была зафиксирована внештатная ситуация, из-за которой командир воздушного судна (КВС) решил идти на посадку.

«В результате жесткой посадки произошло частичное разрушение шасси, а также повреждение хвостовой балки вертолета», — следует из сообщения.

Согласно предварительной информации, причиной аварийной посадки мог стать отказ хвостового винта на высоте 10 метров.

На борту вертолета находились 22 человека и три члена экипажа. К счастью, жертв нет, никто не пострадал. Другие подробности ЧП в настоящее время не приводятся.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО
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