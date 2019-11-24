Семенович раскрыла подробности последнего разговора с Фриске

Москва, 24 ноября. Певица Анна Семенович раскрыла подробности ее последнего разговора с коллегой по сцене Жанной Фриске, который состоялся за несколько месяцев до смерти исполнительницы.

О деталях беседы с подругой Семенович откровенно рассказала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По ее словам, в тот момент у Фриске, по всей видимости, была ремиссия.

Певица признавалась, что счастлива, рассказывала про сына Платона и о том, как радуется, когда слышит «топот этих ножек». По словам Семенович, Фриске тогда строила планы на будущее: она хотела выйти замуж и снова стать мамой.

Бывшая солистка группы «Блестящие» призналась, что хорошо запомнила последнюю фразу подруги.

«Анька, рожай детей, это потрясающее счастье. И мы хотим с Димой еще дочку, хотим пожениться», — вспомнила Семенович со слезами на глазах.

Певица тогда пожелала, чтобы все мечты Фриске сбылись. Хотя она и понимала, что болезнь, скорее всего, не отступила.

«И больше я не слышала ее никогда. И через четыре-пять месяцев ее не стало», — заключила певица.

Напомним, Фриске состояла в романтических отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым. В апреле 2013 года у пары родился первенец Платон, которого теперь воспитывает отец.

Еще во время беременности Фриске узнала о страшном диагнозе — раке мозга. Сразу после рождения ребенка артистка стала лечиться в различных клиниках, однако ее жизнь не удалось сохранить. Знаменитой певицы не стало 15 июня 2015 года, она умерла в своем доме в подмосковной Балашихе.

Как рассказал отец артистки, болезнь у Фриске возникла внезапно и стремительно прогрессировала. Поначалу его дочь путала небо и землю, а однажды и вовсе чуть не утонула.