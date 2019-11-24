Украинские националисты в Донбассе захватили в заложники офицера ВСУ

Луганск, 24 ноября. Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

20 ноября у Приволья (город в Луганской области) участники призывающего игнорировать отвод сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе движения «Нет капитуляции» остановили военный автомобиль 38-го зенитного ракетного полка ВСУ, в котором были начальник связи полка майор Чаловский и солдат-водитель.

Нападавшие отобрали у находившихся в автомобиле оружие и заявили, что офицер ВСУ теперь находится в заложниках, рассказал Филипоненко. Также они указали, что Чаловский быть обменян или отпущен только после освобождения Ивановича, представителя УДА, задержанного 19 ноября в районе Золотого. Затем националисты отпустили водителя, чтобы тот передал требования.

Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР сообщил, что местонахождение Чаловского неизвестно, его поисками занимаются сотрудники СБУ и украинской полиции.

«По имеющейся у нас информации, Иванович из львовского крыла УДА был задержан правоохранительными органами Украины при попытке проникнуть с оружием (снайперской винтовкой) на территорию поселка Золотое», — рассказал он.

Филипоненко предположил, задержанный националист должен был вести огонь по позициям ВСУ в районе разведения сил и средств, чтобы впоследствии обвинить в этом подразделения Народной милиции ЛНР и сорвать процесс отвода у Золотого.

Ранее другой представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщал, что украинские националисты наращивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.

«На текущей неделе нами получены сведения об увеличении количества боевиков в демилитаризованной зоне», — говорил он.

Напомним, Донецкая и Луганская области в 2014 году отказались признавать установившуюся после государственного переворота на Украине власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это Украина ввела войска на территорию ДНР и ЛНР в рамках так называемой «антитеррористической операции». Конфликт продолжается по сей день. Принятые для его урегулирования минские договоренности нарушаются со стороны Киева.