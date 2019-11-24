Венедиктов испугался «статуса иноагента» из-за финансирования Запада

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов возмущен законопроектом Госдумы, разрешившим признавать иностранными агентами физических лиц. По его мнению, нелогично называть патриотами тех, кто вывозит из страны средства, и при этом считать иноагентами тех, кто деньги в Россию ввозит.

Тема иноагентов и то, что в ближайшее время каждый публицист, сотрудничающий со СМИ, признанным иноагентом, может сам получить такой статус, очень беспокоит часть медиасообщества.

В законе говорится, что иноагентом могут быть признаны физлица, которые «распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы и получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников».

Учитывая, что и сам Венедиктов, и многие ведущие колумнисты «Эха Москвы» — например, Евгения Альбац, получают частично из-за рубежа гонорары и финансирование проектов, то беспокойство главного редактора антироссийского СМИ очень понятно — работать будет сложнее.

«Радио Свобода» — официальное СМИ США, получающее финансирование от конгресса, посвятило этой теме статью, приведя комментарии журналистов Артура Гаспаряна, Александра Плющева и других. Большинство указали на нестыковки: многие пишут для разных изданий, многие дают зарубежным СМИ интервью и получают за это деньги.

Часть демократической общественности возмущена, что этот закон направлен против конкретных людей — небольшой группы, которая отваживается выступать не в повестке Кремля. Якобы государство вновь атакует свободу слова и гласность, маркируя особым статусом людей, сознательно работающих против него на информационном поле. Александр Плющев и вовсе сравнил себя с жертвой Холокоста, которую нацисты заставляли носить желтые шестиконечные звезды.

Вот только в желании демонизировать современное российское государство в глазах западной и прозападной аудитории, очень чувствительной к слову «Холокост», он упустил из внимания, что, в отличие от евреев на подконтрольных фашистам территориях, лица в статусе иноагентов сохраняют все гражданские права и не подвергаются никаким ограничениям — от них потребуют лишь обозначить статус и создать одно российское юрлицо до 1 февраля 2020 года, это может быть ИП или иная форма, она необходима для налогообложения.

Содержание и порядок распространения публикаций СМИ и физлиц-иноагентов закон никак не регламентирует — они подчиняются тем же правилам, что и все прочие под российской юрисдикцией. Кроме того, статус иноагента не присваивается пожизненно — гражданина или издание могут исключить из реестра Минюста, если они перестают транслировать материалы, оплаченные иностранными спонсорами.

Тогда как требования люстраций, о которых грезят либертарианцы и поддерживающие их идеи, подразумевают ограничения серьезнее — по их замыслу, в «прекрасной новой России» уличенных в поддержке нынешнего «режима» людей пожизненно лишат права заниматься несколькими видами деятельности, включая публицистику.

В плане ответственности за нарушение закон РФ об иноагентах куда мягче, чем западный: Мария Бутина, которая не зарегистрировалась как иностранный агент в США, отсидела в тюрьме, тогда как российские контрмеры предполагают максимальное наказание в виде блокировки и штрафа.

Что касается замечания Венедиктова о деньгах, которые иностранные агенты якобы ввозят в Россию, а некоторые формально «патриоты» только вывозят, — здесь тоже не все так однозначно. Достаточно вспомнить, сколько денег успели вывести из России главные спонсоры отечественной оппозиции Михаил Ходорковский и Евгений Чичваркин, когда эмигрировали. А вывели беглые миллионеры такие суммы, что нынешние их траты в поддержку «свободы слова» — просто ничто.

Если капиталы, нажитые в России, крутятся в офшорах, позволяя строить элитную недвижимость по всему миру, как у Ходорковского, или хотя бы держать успешный ресторанный бизнес в Великобритании, как у Чичваркина, то можно позволить себе выложить незначительную часть прибыли на финансирование оппозиции из мести «режиму», даже без особой надежды на то, что это поможет его сменить.