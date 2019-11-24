Сотрудник миссии ОЗХО рассказал, как организация подделала доклад по химатаке в Сирии



Гаага, 24 ноября. Член миссии Организации по запрещению химического оружия и соавтор доклада о якобы применении химоружия в сирийском городе Дума, обвинил руководство ОЗХО в искажении фактов.

Разоблачительное электронное письмо сотрудника опубликовал сайт WikiLeaks. Согласно материалу, в докладе были упущены очень важные замечания, и в итоге это привело к предвзятости, подрывающей достоверность предоставленного отчета, сообщается в блоге Сolonelcassad в ЖЖ.

«[Важные факты] превратились в нечто совершенно иное, чем было изначально разработано», – говорится в письме члена миссии ОЗХО.

По его мнению, поручение изменить доклад отдала канцелярия генерального директора организации. В это время пост занимал турецкий дипломат Ахмет Узюмджу (позднее его сменил испанец Фернандо Ариас).

В итоге, если в оригинале доклада сообщалось, что «указывать умышленное выделение газообразного хлора в качестве одной из возможностей будет лицемерием», то в отредактированной версии уже говорится о том, что миссия ОЗХО якобы обнаружила в Думе доказательства, определяющие наличие «хлора или другого химически активного хлорсодержащего химического вещества». Такая подмена говорит о том, что у миссии ОЗХО не было достаточного количества доказательств, чтобы подтвердить версию о том, что газ был выпущен из баллонов, найденных на месте «химатаки».

Помимо это члены миссии ОЗХО обнаружили, что показания жителей Думы сильно расходятся с информацией, которую транслируют западные СМИ. Стало понятно, что все съемки с якобы пострадавшими были постановочными. Людям объяснили, что нужно говорить.

«Информация СМИ совсем не соответствовала тому, что рассказали свидетели. В отредактированном отчете был полностью пропущен этот раздел, а это оказывает серьезное негативное влияние на отчет», — заметил автор письма.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в свою очередь заявил, что показания информатора говорят о том, что ключевая информация по химанализу, по токсикологии, по баллистике, как и показания свидетелей были замолчены, очевидно, ради того, чтобы расследование было «правильным» и отвечало заранее предопределенному выводу. В связи с этим он призвал людей, имеющих доступ к материалам сирийского доклада ОЗХО, на условиях анонимности передать WikiLeaks эти документы.

Напомним, химическая атака в сирийском городе Дума якобы произошла 7 апреля 2018 года. США, Британия и Франция тут же обвинили в применении запрещенных веществ Сирийскую арабскую армию и использовали это как предлог для удара по территории САР. 14 апреля они выпустили ракеты по сирийским правительственным целям.

МИД РФ заявил, что целью вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии было стремление выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В Генштабе ВС РФ при этом сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

В мае этого года специалисты ОЗХО под руководством Яна Хендерсона представили доклад, в котором заявили, что баллоны с хлором, который использовались в качестве «фотодоказательства» применения химоружия в Думе были доставили на место съемки вручную. Когда эти данные попали в СМИ,семь представителей организации «Белые каски» признались, что видеозаписи «химической атаки» в Думе были инсценированы.