Донецк, 24 ноября. Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе усилил охрану и режим пропуска на территорию из-за подготовки украинскими экстремистами террористического акта на предприятии. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

Глава управления Службы безопасности Украины по Донецкой области провел экстренное совещание с руководителя силовых ведомств. В ходе встречи он проинформировал собравшихся об угрозе теракта на комбинате со стороны украинских радикалов.

«В этой связи нами отмечено усиление охраны объекта и пропускного режима», – говорится в сообщении.

По данным разведки Донецкой Народной Республики, на заводе провели тренировку действий работников при возникновении ЧС. Задействовали сотрудников правоохранительных органов и служб быстрого реагирования.

Ранее сообщалось, что после посещения Донбасса украинским президентом Владимиром Зеленским обострилось противостояние силовиков и националистов. Так, руководство ультраправой радикальной партии «Национальный корпус» и «Правого сектора»1 (запрещено в РФ) активизировало сбор боевиков для выдвижения из областей Украины в Донбасс. В свою очередь, командование ООС усилило контроль допуска лиц и транспортных средств на территорию с ограниченным допуском (так называемая «желтая зона») и активизировало проверку на блокпостах.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.