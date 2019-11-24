Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом. События дня. ФАН-ТВ

Санкции против «Северного потока — 2» США до сих пор ищут способ блокировать «Северный поток — 2». Вашингтон планирует включить санкции против газопровода в оборонный бюджет на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. В черный список попадут компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока». Как отмечает Риш, такие ограничения им дорого обойдутся. Это, по мнению специалиста, и убедит предприятия прекратить свою работу на объекте. Пока что законопроект о санкциях не принят, лишь обсуждается. Стоит отметить, что США уже не в первый раз тщетно пытаются блокировать строительство газопровода. На это у них есть свои причины: Штаты хотят продвинуть на европейский рынок свой сжиженный газ. Но их старания остановить «Северный поток — 2» безуспешны. Газопровод построен более чем на 80%. Закончить все работы планируется в следующем году.

Беженцы возвращаются в Сирию б Беженцы возвращаются в свои дома в Сирии. За последние сутки на Родину из Иордании и Ливана после долгих лет приехали более 900 человек. Хочется надеяться, что их жизни в республике действительно ничего не будет угрожать. Сейчас власти страны восстанавливают разрушенные террористами города, саперы разминируют территории. Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В декабре 2017 объявили победу над запрещенной в России организацией ИГИЛ. Сейчас за порядком в стране также следят военные России и Турции. Страны проводят совместное патрулирование в районе сирийско-турецкой границы.

ДТП под Оренбургом Авария на дороге под Оренбургом унесла жизни шести человек. Среди них шестилетний ребенок. ДТП произошло 24 ноября в четыре утра по московскому времени. По предварительной версии, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В минивэне находились граждане Узбекистана и Таджикистана. Двое пассажиров получили травмы, они сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Водитель микроавтобуса погиб, водитель грузового автомобиля не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы, выясняется причина смертельной аварии.