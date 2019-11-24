Поклонская призвала не критиковать Ротару и пригласила артистку на чашку кофе

Москва, 24 ноября. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская выразила уверенность, что гастроли украинских артистов в РФ и наоборот — прекрасный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес исполнительницы Софии Ротару неуместна. Об этом парламентарий написала в воскресенье в своем Telegram-канале.

Поклонская назвала отличным шагом для улучшения отношений между Киевом и Москвой гастроли украинских артистов в РФ и российских — на Украине.

«Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», — отметила депутат.

Парламентарий также подчеркнула, что россияне и украинцы устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление, и как итог одни запрещают участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение, другие придумывают «усталость» от известных исполнителей.

Поклонская обратила внимание на то, что артисты, как и другие люди, имеют право на свое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор жителей полуострова.

Ротару более 40 лет выступала в программе «Песня года», однако в 2018 году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения​​​. Артистка вернется на российскую сцену в декабре текущего года, из-за чего в СМИ и социальных сетях развернулась оживленная дискуссия касательно моральной и политической составляющей приглашения певицы в Россию.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».