Глава Генштаба ВСУ рассказал Западу, как «вернуть» Крым Украине

Брюссель, 24 ноября. «Вернуть» Крым в состав Украины возможно только при условии международной солидарности, при этом Запад должен понимать, для чего Россия на самом деле «захватила полуостров». Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

«Крым — это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы [Запад] нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — сказал Хомчак в рамках заседания Военного комитета ЕС в Брюсселе.

По мнению главкома ВСУ, Крым рассматривается Россией как мощная база, призванная «кошмарить» Европу и северную Африку, а также обеспечить РФ возможность господствовать в Средиземном море.

«Я не ошибся — именно в Средиземном море», — уточнил он.

Хомчак отметил, что Россия якобы пытается позиционировать не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн едва ли не как свои внутренние воды, и на это ни Украина, ни ее партнеры не будут закрывать глаза.

Отвечая на вопрос об отношении западных партнеров к ситуации вокруг Крыма, украинский военачальник заявил, что «вопрос Крыма» никогда не будет считаться закрытым.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко сообщила, что «Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате». Это известие прокомментировал член Совета Федерации РФ Сергей Цеков, по мнению которого, оно направлено лишь на повышение рейтинга украинской власти, при этом на деле в Киеве понимают: речи о возвращении полуострова Украине быть не может.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам народного референдума в 2014 году. Подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией и не оставляет претензии на него.

Президент России Владимир Путин отмечал, вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Глава государства подчеркнул, что этого не произойдет ни при каких обстоятельствах.