Президент Украины Владимир Зеленский встречал прибывшие из России катера ВМСУ в форме, на шевроне которой изображен череп. По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, это позор для главы государства.

Президент Зеленский 21 ноября в порту Очакова лично встречал украинские корабли, которые были задержаны Россией в ходе керченской провокации и почти год стояли в порту в Керчи в качестве вещдоков.

«Зеленский на встречу с моряками нацепил патч 72-й бригады, который ему подарили в Луганской области. Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл «крутого воЕна». То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — написал в Facebook украинский волонтер Роман Доник.

Депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко в той же соцсети отметил, что 20 ноября Зеленский явился в форме с шевроном, похожим на шеврон 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», и на открытии моста в Станице Луганская, где рассказывал, как он хочет мира.

«Зе, ты действительно такой недоразвитый? Сходи на могилу своего деда... и покажи ему. Думаю, если дед знал бы, что из тебя получится, придушил бы еще в роддоме. А так — в Украине фашизма нет», — написал политик в Facebook.

А в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Алексей Журавко добавил, что Зеленский «переплюнул» своего предшественника Петра Порошенко, который фотографировался в форме ВСУ с нашивкой «Циничный Бандера».

«Зеленский — это циничный и двуличный клоун СС. Он вчера показывал всему украинскому обществу, как чтит память своего деда, воевавшего против фашизма и не жалевшего себя в борьбе с этой коричневой чумой. А сегодня — появляется на публике с нацистским шевроном, радуя радикалов. И это — верховный главнокомандующий Украины, президент, да еще и еврей по национальности!» — заметил Журавко.

Политик напомнил, что именно евреи больше всего пострадали от рук фашистов, в том числе их украинских приспешников из ОУН1 и УПА1 (экстремистские организации, запрещены в РФ. — Прим. ФАН).

«Это что надо было покурить, чтобы еврей явился на публике с нацистской символикой? Думаю, дед Зеленского в гробу переворачивается после такого. И как теперь Зеленский будет в Париже смотреть в глаза российскому лидеру Владимиру Путину? С таким человеком и встречаться-то стыдно. Но, я не исключаю, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель закроют глаза на эту выходку украинского президента. Как говорят на Западе, сукин сын, но свой же. Поэтому Зеленскому и эта гадость сойдет с рук, как сходила Порошенко», — заключил Журавко.

1 Организация запрещена на территории РФ.