Методы курдских боевиков не отличаются от террора ИГИЛ в Сирии, считает эксперт

В сирийской провинции Ракка в окрестностях города Айн-Исса 23 ноября возобновились бои между военизированными формированиями из «Демократических сил Сирии» (SDF) и турецким силами. Курдские террористы продолжают атаковать турок в зоне безопасности, и те вынуждены контратаковать, спасая Айн-Иссу. В перипетиях происходящих событий Федеральное агентство новостей разбиралось совместно с политологом Иваном Аркатовым.

«Курдам сейчас максимально важно нарушить те договоренности, которые были достигнуты с турецкой стороной, — сказал эксперт. — Они хотят сохранить напряженность в регионе во многом под влиянием Соединенных Штатов, которым нужен повод для сохранения и даже увеличения своего военного контингента, чтобы захватить побольше нефтегазовых месторождений».

Чем сильнее раздувается конфликт — тем выгоднее американцам, считает политолог. Большинство западных стран закрывают на действия курдских боевиков глаза именно потому, что знают, кто за ними стоит. США не нужен мир в Сирии. Создавая все новые и новые террористические угрозы, американцы параллельно будут распространять свое влияние в регионе, имитируя борьбу с ними.

«Пока что Штаты находятся в проигрыше благодаря совместным усилиям сирийского правительства, России и Турции, — заявил Аркатов. — Американское присутствие в Сирии все сильнее маргинализируется, поэтому и требуются провокации, чтобы этот процесс хоть ненадолго приостановился».

Комментируя то, как курдские бандформирования отказались выпускать из Айн-Иссы мирных жителей, политолог сказал, что в своих методах они не сильно отличаются от ИГИЛ1.

«Все так же прикрываются местным населением, — считает собеседник ФАН. — Это обычные фанатики, и никакие договоренности для них не писаны. Они могут и жилые кварталы из минометов расстрелять, для них это плевое дело».

В дальнейшем, уверен политолог, террористы, использующие курдскую национальную идею как знамя и предлог для убийств, и дальше будут провоцировать турецкие силы на военные действия, которые, в свою очередь, могут повлечь усиление поддержки курдов со стороны США и Израиля.

«В этих условиях России и Турции необходимо объединить усилия по разрушению ресурсной базы бандформирований и провести ряд точечных операций по обезвреживанию их главарей. Это выбьет почву из-под ног у американцев, и им сложно будет и дальше оправдывать свое присутствие в регионе», — резюмировал эксперт.

Напомним, 23 ноября вооруженные силы Турции совместно с сотрудниками российской военной полиции провели патрулирование на северо-востоке Сирии, заняли два поселка у Айн-Иссы в Ракке и в настоящий момент обмениваются с радикальными группировками курдов ударами на севере провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.