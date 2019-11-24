В ПФР объяснили, как индексируется неиспользованный материнский капитал

Москва, 24 ноября. Программа материнского капитала предусматривает денежную компенсацию неиспользованной суммы. Об этом рассказали журналистам в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает соответствующие сертификаты.

В фонде отметили, что материнский капитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. На данном этапе сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей. В том случае, если родители не потратили ее, им могут компенсировать всю сумму. Если же какая-то часть средств была, к примеру, получена в виде ежемесячных пособий, то возмещается остаток по счету, пишет «Российская газета».

В фонде также обратили внимание, что родители могут получить сертификат после рождения или усыновления второго и последующего ребенка.

Кроме того, этот сертификат можно использовать для улучшения жилищных условий, создания пенсии мамы, а также для приобретения товаров и услуг для вхождения в общество детей-инвалидов, добавили в ПФР.

С прошлого года семьи с небольшими доходами могут получать с сертификата ежемесячную денежную выплату. В будущем материнский капитал можно будет потратить для строительства дачи, передает телеканал «360».

В следующем году размер выплат по этой программе составит 466 тысяч рублей. Для этого в бюджете ПФР предусмотрено примерно 325 миллиардов рублей.

Ранее в ПФР рассказали, как будут расти пенсии россиян до 2022 года.