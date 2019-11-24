Пушков считает, что Трампу и Украине надо «друг от друга отдохнуть»

Москва, 24 ноября. Президент США Дональд Трамп явно устал от Украины, а в Киеве устали надеяться на решительную поддержку Вашингтона. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте член комитета СФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Трамп не ставил поставку оружия в зависимость от дела Байдена, заявил Зеленский. При этом он очень точно назвал отношения США и Украины «уставшими». Трамп явно устал от Украины, а в Киеве устали надеяться на решительную поддержку США», — объяснил российский сенатор.

При этом Пушков выразил мнение, что американскому президенту Трампу и Киеву необходимо «друг от друга отдохнуть».

Напомним, сейчас в США проходит расследование в рамках возможного импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Скандал разгорелся из-за его телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы в американском конгрессе подозревают главу вашингтонской администрации в том, что он задержал военную помощь киевским властям и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического соперника кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинском предприятии Burisma. Сам Трамп категорически опровергает эти сообщения, заявляя, что требовал от властей Украины только борьбы с коррупцией.