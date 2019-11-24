Семенович призвала будущую жену Шепелева повлиять на его отношения с родными Фриске

Москва, 24 ноября. Певица Анна Семенович прокомментировала новые отношения телеведущего Дмитрия Шепелева и встала на сторону родственников Жанны Фриске в многолетнем семейном конфликте.

Бывший гражданский муж Фриске, как стало известно недавно, собирается жениться на новой возлюбленной. Телеведущий рассказал, что познакомился с Екатериной Тулуповой благодаря своему сыну Платону.

На многих поклонников, близких и друзей Фриске это известие произвело сильный эффект. Не осталась в стороне и коллега исполнительницы по сцене. Семенович призналась, что уже долгие годы переживает за общего сына Фриске и Шепелева — Платона, которого воспитывает отец.

Артистка считает, что будущая жена телеведущего должна повлиять на его непростые отношения с родными Фриске. Отметим, что сейчас Платон не общается с бабушкой и дедушкой.

«Она должна понимать, что нельзя отрывать у ребенка половину его жизни. Мальчик должен расти в определенной атмосфере любви, он и так обделен с рождения», — объяснила Семенович.

Напомним, проблемы со здоровьем у Фриске начались несколько лет назад. Певица родила сына, позднее врачи диагностировали у солистки группы «Блестящие» рак мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако попытки победить болезнь остались безуспешны. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Шепелев и Тулупова начали жить вместе в 2018 году. Дети дизайнера и телеведущего почти ровесники, поэтому легко нашли общий язык. Кроме того, Тулупова, выступившая в роли мачехи, занимается воспитанием Платона, пока Шепелев находится на съемках. Окружение пары говорит, что новая возлюбленная смогла стать надежным тылом для телеведущего.