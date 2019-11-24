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Вайкуле упрекнула зрителей за недостаточно бурные аплодисменты на «Золотом граммофоне»

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Вайкуле упрекнула зрителей за недостаточно бурные аплодисменты на «Золотом граммофоне»Москва, 24 ноября. Латвийская певица Лайма Вайкуле осталась недовольна тем, как ее выход на сцену встретила публика, когда она шла забирать свою награду в рамках российской музыкальной премии «Золотой граммофон» в Кремле.

По традиции, заведенной организаторами, каждый год одну из фирменных статуэток получает исполнитель, заслуживший всенародную любовь. В 2019 году эта награда за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса досталась латвийской артистке.

Ее появление на сцене зрители кремлевского дворца встретили аплодисментами, однако звезде они показались недостаточно бурными, и она решила сообщить об этом.

«Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде, сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты — так, между прочим, как будто пепельницу мне дали», — шутя упрекнула зрителей она.

После этих слов публика в зале оживилась и поприветствовала артистку «как надо». Вайкуле поблагодарила «Русское радио» (учредителя премии) за награду, признавшись, что такой статуэтки у нее еще не было.

Также певица сказала, что всегда зарабатывала концертами, и времени побывать на «Золотом граммофоне» у нее не было. Только сейчас, отметила Вайкуле, оно пришло.

«Спасибо большое, что не забыли меня», — сказала звезда.

Тем временем двукратными обладателями «Золотого граммофона» в этом году стали четыре звезды: «золотой голос» России Николай Басков, экс-участница знаменитой «ВИА Гры» Вера Брежнева, певец Валерий Меладзе и украинская исполнительница Ани Лорак, сообщает «Дни.ру».

Специально для проведения премии на сцене Государственного Кремлевского Дворца были возведены грандиозные трансформирующиеся декорации, которые меняли наклон и создавали иллюзию полета артистов. Ведущими вечера вручения стали Иван Ургант и Сергей Светлаков, которые сопровождали церемонию шутками и высмеяли «чихающего блестками» Киркорова.

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Источник: Teleprogramma.pro
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