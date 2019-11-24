Памятник легендарному маршалу Коневу в Праге хотят заменить на монумент предателю Власову



Прага, 24 ноября. Власти Чехии решили увековечить память примкнувшего к фашистам Андрея Власова. Памятник предателю родины установят на месте монумента легендарному советскому маршалу Ивану Коневу.

Такое решение было принято, потому что, по мнению радикальных чешских политиков-националистов, Прагу от нацистов якобы освободили именно «власовцы». Такую дикую версию представил местным СМИ староста района Прага-6 Ондржей Коларж, сообщает русская служба Radio Praga International.

По словам Коларжа, Прага сама избавилась от фашистов именно «с помощью власовцев». А советские танкисты въехали 9 мая 1945 года в уже якобы освобожденный город. А вот Конев, как утверждает националист, в 1968 году «лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию». Помимо этого, претензии националиста связаны с тем, что в мае 1968 года Леонид Брежнев накануне Дня Победы отправил в Чехословакию военную делегацию с полководцами, которые освобождали республику. А возглавлял делегацию уже находившийся на пенсии Конев.

Отметим, что такие заявления Коларжа говорят только о том, что он очень плохо знает историю, потому что Конев не имел никакого отношения к разработке и проведению военной операции «Дунай» и событиям 1968 года. Это подтверждают и данные в архиве министерства обороны РФ. Но у чешского националиста, видимо, своя реальность.

Забывает Коларж и о том, что более тысячи красноармейцев отдали свои жизни за освобождение Праги от войск фашистов. Общие потери личного состава РККА в ходе всей Пражской наступательной операции составили 11 тыс. 265 человек, еще более 38 тысяч человек были ранены.

Что касается Власова, то во время Второй мировой войны, он командовал 2- ударной советской армией, был взят в плен, а потом согласился перейти на службу фашистской Германии. После этого он возглавил «Комитет освобождения народов России» (КОНР) и «Русскую освободительную армию» (РОА). Членами КОНР и РОА были пленные советские военнослужащие. Командиром первой дивизии вооруженных сил КОНР был Сергей Буняченко. В начале мая 1945 года Буняченко решил поддержать Пражское восстание, а Власов этого делать не хотел и призывал его остаться на стороне немцев. В итоге их пути разошлись в северочешских Козоедах.

Власов был захвачен военнослужащими 25-го танкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта в районе города Пльзень. В июле 1946 года политбюро ЦК ВКП(б) приговорило Власова к смертной казни. Он был лишен воинского звания и 1 августа того же года повешен.