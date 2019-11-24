Екатеринбургский полицейский застрелил пытавшегося отобрать у него пистолет мужчину

Екатеринбург, 24 ноября. Сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) в Екатеринбурге застрелил мужчину, который оказал ему сопротивление при задержании и пытался отобрать пистолет. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам представителя областного ведомства, в воскресенье в 05.50 (03.50 по московскому времени) около дома на улице Халтурина в Екатеринбурге был задержан за хранение запрещенных препаратов мужчина 1991 года рождения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, а затем предпринял попытку скрыться от полицейских.

Горелых добавил, что убегающего нарушителя догнал полицейский, после чего между ними завязалась потасовка.

«Во время борьбы подозреваемый пытался завладеть табельным оружием полицейского. В соответствии с федеральным законом «О полиции» сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух», — указал начальник пресс-службы.

Однако злоумышленник не прекратил сопротивление и пытался отобрать пистолет, после чего был произведен второй выстрел, сказал Горелых.

Согласно предварительным сведениям, сотрудник ППС табельное оружие применил законно.