Noize MC получил штраф за баттл со Шнуровым

Москва, 24 ноября. Известный музыкант Noize MC (Иван Алексеев) получил штраф за поэтический баттл с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. О этом исполнитель сам рассказал фанатам.

В социальной сети Instagram Noize MC опубликовал снимок, на котором запечатлен с сотрудниками полиции.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» – написал певец.

В минувшую субботу Шнуров и Noize MC встретились на московском стадионе «ЦСКА Арена» в рамках музыкального баттла. Артисты во время шоу прибегали к ненормативной лексике. Предположительно, именно по этой причине Алексеев и был оштрафован, передает радио Sputnik. При этом остается неизвестным, получил ли штраф лидер «Ленинграда».

Музыкальная дуэль закончилась победой Шнурова со счетом 4:3, сообщает телеканал «360».

Ранее Шнуров не исключил смену солиста рок-группы «Ленинград». По его словам, такая идея есть, как и инициатива объединить музыкантов в «Ленинград-2». На «Газпром-Арене» 12 октября грандиозным концертом завершилось турне, которым коллектив, как заявлялось, прекратил свою 22-летнюю концертную деятельность.