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Причиной столкновения двух самолетов ВВС США над Японией стало селфи пилотов «под кайфом»

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Причиной столкновения двух самолетов ВВС США над Японией стало селфи пилотов «под кайфом»Москва, 24 ноября. Пилоты ВВС США делали селфи во время управления истребителем, из-за чего допустили столкновение с самолетом-дозаправщиком. К такому выводу пришло командование американских Военно-воздушных сил по итогам проверки катастрофы в небе над Японией в 2018 году.

Расследование происшествия длилось практически год, и теперь представители Корпуса морской пехоты США обнародовали свои выводы. Помимо того, что во время управления летчики делали селфи, они могли могли находиться за штурвалами «под кайфом», передает «Царьград»

Напомним, трагедия произошла 6 декабря 2018 года. В рамках полета в небе должны были произвести дозаправку истребителя F/A-18 Hornet. Танкер KC-130 был готов к маневрам, но к ним оказались не готовы пилоты истребителя: один из них делал селфи с книгой в руках, а второй фотографировал себя за расчесыванием усов. «Занятые» летчики допустили таран самолета-дозаправщика. В результате столкновения пятеро из семи военнослужащих погибли.

Издание Corriere сообщило, что решившие пофотографироваться пилоты вдобавок были под действием наркотических веществ. Это показали пробы, взятые у управляющих истребителем. Уточняется, что «заправились» они некой смесью транквилизатора и неназванного галлюциногена.

В командовании Корпуса морской пехоты США после инцидента выступили с весьма сжатым заявлением, отметив, что катастрофа произошла из-за непрофессионального поведения и нарушения правил безопасности, которые стали нормой в этой эскадрилье.

Командир эскадрильи должность потерял. Также в отставку был отправлен старший офицер и офицер по безопасности полетов.

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Источник: «Царьград»
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