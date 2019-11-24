Брежнева легла под капельницу на фоне слухов об изменах Меладзе

Москва, 24 ноября. Известная певица Вера Брежнева легла под капельницу на фоне слухов об изменах ее супруга, музыкального продюсера Константина Меладзе. О медицинских процедурах артистка рассказала подписчикам в Instagram Stories.

За помощью к специалистам исполнительница обратилась после того, как к ее семье оказалось приковано внимание сотен фанатов. О разладе в отношениях звездной пары поклонники стали догадываться после исчезновения из социальных сетей Брежневой всех совместных фотографий с супругом.

Тогда же и в СМИ появились сообщения о возможных изменах Меладзе. По информации прессы, у 56-летнего композитора начался роман с моделью и солисткой поп-группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Многие фанаты с сожалением предположили, что вскоре пара расстанется.

Однако сама Брежнева догадки фанатов не подтверждает. Необходимость курса капельницы она объяснила ослаблением иммунитета на фоне похолоданий.

«Капельница. Витаминная, для поддержания и профилактики. Ноябрь, он такой», – заявила певица.

Отметим, что ранее слухи о романе Меладзе опроверг директор Герцег. Сама девушка заявила, что с первого дня знакомства испытывает к музыкальному продюсеру благодарность и уважение.

Брежнева же напомнила, что Меладзе руководит продюсерским центром, курирует несколько проектов, работает наставником в музыкальном шоу «Голос», снимает клипы и пишет песни. По ее словам, у мужа просто нет времени на измены.

Скандальный блогер Лена Миро, однако, не удивилась, услышав об изменах Меладзе-старшего. По ее мнению, Брежневой бумерангом «прилетел ответ».