Лавров рассказал о фразе советского дипломата Трояновского, ставшей «мемом» в ООН

Москва, 24 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в честь столетней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей «мемом» в Организации объединенных наций.

Российский министр вспомнил момент, когда в ходе одной из ГА ООН Трояновского и американского дипломата на выходе из переговорной комнаты облили красной краской. Провокацию устроили радикально настроенные представители китайских неправительственных учреждений, действовавших тогда в Нью-Йорке. Как отметил руководитель дипломатического ведомства, Трояновский отреагировал на произошедшее с юмором.

«Better red than dead («Лучше быть красным, чем мертвым». — Прим. ФАН)», — вспомнил знаменитую фразу Трояновского глава МИД России.

Лавров также обратил внимание на то, что в этом эпизоде Трояновский проявил смекалку и находчивость, которыми он отличался во всех делах, сообщает пресс-служба МИД России.

Фраза «Лучше быть красным, чем мертвым» пародирует название материала британского философа Бертрана Рассела о политике периода холодной войны «Лучше быть мертвым, чем красным».

Олег Трояновский — знаменитый советский дипломат, занимал должности посла СССР в Токио, постпреда СССР при ООН и посла СССР в Пекине. Советский дипломат регулярно повторял, что хорошие личные отношения нужно поддерживать при разных условиях, поскольку никогда не знаешь, как изменится ситуация.