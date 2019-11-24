Сирия, 24 ноября. Курдские боевики заявили о захвате двух поселений в Ракке. Нападение неизвестных на гражданских лиц произошло на юге эс-Сувейды. Коалиция США возобновила десантные операции в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обмениваться ударами с исламистами на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации нападения на гражданских лиц в эс-Сувейде.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли город Азаз на севере Алеппо, погибли два мирных жителя; заявили о захвате деревень Сидон и Маалак в северной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: задействовали беспилотник в патрулировании «Большого Идлиба».

Международная коалиция: возобновила десантные операции в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы продолжают провоцировать развитие вооруженного конфликта на линии разграничения сил с протурецкими формированиями. Twitter-канал (SyriaCivilDefe) сообщает о том, что под ударом вновь оказались мирные районы населенного пункта Азаз на севере региона. Беспорядочный обстрел привел к гибели как минимум двух мирных жителей. Напомним, накануне боевики Отрядов народной самообороны (YPG) также вели огонь по городу, что привело к возобновлению вооруженных столкновений на данном направлении.

Между тем источник в сети Twitter (RojavaNetwork) заявляет, что членам «Военного совета Манбиджа» удалось выявить одну из «спящих ячеек» «Исламского государства» на северо-востоке Алеппо. Отмечается, что задачей джихадистов, действовавших в составе подпольной группы, являлась переправа семей террористов из лагеря «Аль-Хол» в Турцию. Как известно, в подконтрольном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) пункте временного размещения, расположенном в Хасаке, наряду с гражданским населением содержатся и родственники боевиков ИГ1, многие из которых придерживаются идеологии террористической группировки и нередко организовывают пожары и нападения в лагере.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают данные о том, что силы возглавляемой США международной коалиции возобновили десантные операции в провинции Дейр-эз-Зор с целью зачистки территорий региона от остатков «Исламского государства». По информации Twitter-канала (laraseligman), в результате проведенных обысков были уничтожены и взяты в плен несколько радикалов группировки. Однако некоторые из местных активистов уверены, что среди убитых могут находится и мирные жители. Так, накануне в районе города Дибан был застрелен человек, лишь подозревающийся в сотрудничестве с террористами.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части Идлиба не утихают перестрелки между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (mohmad_rasheed), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по военным объектам исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандгрупп в окрестностях населенных пунктов аль-Бурдж, Сардж, ат-Тинех, Тель-Дем, Мушайрифа, Сахал, аль-Бурайса, аль-Фараджа и ар-Раффа.

Между тем турецкий военный беспилотник был замечен над оккупированными районами провинции, передает Twitter-канал (5472_nde). Напомним, Анкара осуществляет патрулирование местности в рамках российско-турецкого соглашения о формировании демилитаризованной зоны на границах «Большого Идлиба». При этом действующий на линии разграничения режим прекращения огня не распространяется на «Джебхат ан-Нусру»1*** и ее союзников.

Провинция Ракка

Вновь отмечаются ожесточенные столкновения между курдскими бандгруппами и союзными Турции формированиями в районе города Айн-Исса. По данным военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), «Демократические силы Сирии» (SDF) захватили деревни Сидон и Маалак. В настоящий момент также инфицировались бои на подступах к населенному пункту Ширкак северо-восточнее Айн-Иссы. О потерях противоборствующих сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, несмотря на создание безопасной зоны, курдские боевики продолжают инициировать боевые действия на ее границах.

Провинция эс-Сувейда

В южной части эс-Сувейды произошла вылазка неизвестных. Согласно сведениям информационного портала Halab Today TV, группа вооруженных людей организовала нападение в районе сельскохозяйственных угодий недалеко от поселения Ара, попытавшись захватить в плен местных жителей. Сирийцы, в свою очередь, оказали сопротивление налетчикам. Один из гражданских лиц по имени Муса аль-Джафер получил огнестрельное ранение. Предполагается, что вылазка была предпринята террористами подпольных ячеек «Исламского государства», которые скрываются на оккупированной США территории на юге соседней провинции Хомс.

1 Организация запрещена на территории РФ.