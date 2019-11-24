Россиянам начали продавать дорогие лекарства в кредит



Москва, 24 ноября. Услугу pos-кредитования впервые запустили в российских аптеках. Это позволит покупателям приобрести дорогостоящие лекарства под 23% годовых.

Минимальный размер кредита, который можно будет взять на оплату препаратов, составит три тысячи рублей, максимальный — 300 тыс. рублей. При этом размер ставки составляет 23% годовых. Срок кредитования варьируется от трех месяцев до одного года. Ставка — 23%, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что pos-кредитование в аптеках поможет пациентам, которым срочно требуются дорогие препараты для лечения. К счастью, в настоящее время большинство дорогостоящих лекарств можно получить от государства бесплатно, поэтому сложно сказать, насколько новая услуга будет действительно востребована и эффективна.

Как уточняет телеканал 360, этот проект начала реализовывать аптечная сеть «Самсон-Фарма». Авторы инициативы считают, что сеть-организатор благодаря этому увеличит свою дополнительную выручку в 2020 году почти на 10%.

Идею продавать лекарства в кредит уже прокомментировали в Госдуме. В частности, первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что задумка с продажей дорогих лекарств в кредит удачная, однако проценты он назвал грабительскими.

