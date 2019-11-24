Соловьев заявил, что кандидат на пост нового американского посла в России «плохо начал»

Москва, 24 ноября. Российский телеведущий Владимир Соловьев заметил, что кандидат на позицию американского посла в России Джон Салливан «плохо начал», поскольку решил, что может ставить Москве какие-либо условия.

«Эх, посол, посол. Плохо начал. Посол решил, что он может требовать от России «выполнить ряд условий»... Салливан так и не понял, куда его назначили», — написал ведущий в своем Telegram.

Ранее Салливан заявил, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном зависит от нескольких причин, напоминает радио Sputnik. На полях министерской встречи «большой двадцатки» (G20) в Японии представитель США сообщил главе МИД России Сергею Лаврову, каких шагов американская сторона ждет от российской.

Он отметил, что главным образом ситуация зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям, а также от невмешательства России в демократические процессы в Америке.

О том, что президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Салливана послом государства в России, стало известно еще летом. Позднее кандидатуру Салливана на этот пост утвердил профильный комитет сената, следующим шагом должно стать одобрение его персоны полным составом органа. После этого указ о назначении подпишет Трамп.

В октябре политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников оценил кандидатуру Салливана и отметил, что тот «не плетет интриги, а следит за буквой закона». По мнению эксперта, он может стать именно тем человеком, который необходим в сегодняшних взаимоотношениях России и Соединенных Штатов.