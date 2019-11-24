Пилот пассажирского самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 24 ноября. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту из Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за ухудшившегося самочувствия второго пилота. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в ростовской воздушной гавани.

Пассажирский самолет вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» утром воскресенья. Около 10.00 по московскому времени второй пилот пожаловался на плохое самочувствие, была запрошена экстренная посадка.

«Пилот скончался в машине скорой помощи», — сообщили в аэропорту Ростова-на-Дону.

Как рассказали в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, по факту произошедшего организована проверка.

Накануне в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлена посадка искрящегося самолета Boeing-737 в аэропорту Боготы. После приземления у лайнера подломилась стойка шасси. Самолет выполнял рейс из Венесуэлы в столицу Колумбии. Никто не пострадал, но самолет получил повреждения.