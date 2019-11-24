Более 900 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Дамаск, 24 ноября. Свыше 200 человек вернулись из Ливана в Сирийскую Арабскую Республику за сутки, еще более 780 человек прибыли из Иордании. Об этом сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Согласно имеющимся данным, за минувшие сутки в САР с территорий других стран вернулись 982 беженца, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 201 человек. Кроме того, из Иордании через КПП «Насиб» вернулся 781 сириец.

В военном ведомстве уточнили, что саперы вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории, а также нашли и ликвидировали 45 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время официальный Дамаск занимается политическим урегулированием, восстановлением экономики страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.